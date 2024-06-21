"Укрзалізниця" змінила три маршрути міжнародних поїздів до Польщі

23 червня розпочинаються ремонтні роботи на польській станції "Хелм", через що АТ "Укрзалізниця" змінила маршрут трьох міжнародних поїздів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Там наголошують, що не зазнають жодних змін поїзди:

№67/68 Київ — Варшава — Київ;

№19/20 Київ — Хелм — Київ;

№119 Дніпро — Хелм;

⁠№24 Хелм — Київ.

"Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай", - зауважують в УЗ.

Які поїзди зазнають змін

Як повідомляють в "Укрзалізниці",маршрут поїздів №23 Київ — Хелм, ⁠№93/94 Харків — Хелм — Харків, №120 Хелм — Дніпро будуть обмежені до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км.

"Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді Укрзалізниці", - наголошують в УЗ.

Там додають, шо пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

В УЗ звертають увагу, що пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

В Укрзалізниці зауважують, що ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна в застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому вебсайті.

Нагадаємо, з 9 червня "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави - час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща).

"Укрзалізниця" назвала найпопулярніший поїзд у міжнародному сполученні

Варто зазначити, що "Укрзалізниця" з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

Найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено у сполученні з Перемишлем - 451 тис., у сполученні з Хелмом - 226 тис., у сполученні з Варшавою — понад 82 тис.

Наразі "Укрзалізниця" активно готується до літнього сезону перевезень та нагадує, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 - з найбільших міст України, ще 14 - з прикордонних містечок.

Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава, де кількість місць обмежена через специфіку вагонів. Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена.