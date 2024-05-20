"Укрзалізниця" назвала найпопулярніший поїзд у міжнародному сполученні

АТ “Укрзалізниця” з початку року вже перевезла майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Які напрямки користуються найбільшим попитом

Зазначається, що найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено у сполученні з Перемишлем - 451 тис., у сполученні з Хелмом - 226 тис., у сполученні з Варшавою — понад 82 тис.

Наразі "Укрзалізниця" активно готується до літнього сезону перевезень та нагадує, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 - з найбільших міст України, ще 14 - з прикордонних містечок.

Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини.

Найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ – Варшава, де кількість місць обмежена через специфіку вагонів. Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена.

Тому, якщо ви не встигли купити квиток на цей поїзд, в УЗ рекомендують розглянути поїзд Львів – Рава-Руська – Варшава, а також рейси до Хелма та Перемишля.

Продажі квитків на міжнародні рейси відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.

Квитки на поїзди сполученням Київ – Варшава та Київ – Відень доступні на оновленому сайті та застосунку за умови верифікації користувача за допомогою Дія.Підпис.

Раніше повідомлялося, що задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”.

Нагадуємо, що з 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік.

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.