"Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди до Австрії

З 18 березня АТ “Укрзалізниця” розпочинає продаж квитків до Австрії в онлайн-режимі з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відсьогодні розпочинаємо продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна — Австрія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продаж квитків онлайн здійснюватиметься на такі поїзди:

Київ — Відень : відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис. Чоп — Відень: онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

"На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - повідомляють в УЗ.

Там нагадали, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати лише через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.