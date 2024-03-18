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Транспорт
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"Укрзализныця" начинает продажу билетов онлайн на поезда в Австрию

"Укрзализныця" начинает продажу билетов онлайн на поезда в Австрию
Поезд Киев-Вена. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С 18 марта АО "Укрзализныця" начинает продажу билетов в Австрию в онлайн-режиме с верификацией аккаунта через “Дія. Подпись”.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С сегодняшнего дня начинаем продажу билетов онлайн на поезда, следующие в сообщении Украина — Австрия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов онлайн будет осуществляться на следующие поезда:

  • Киев — Вена : теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дія. Подпись.
  • Чоп - Вена : онлайн в мобильном приложении Укрзализныци и в международных билетных кассах вокзалов.

"На следующем этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена. Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже", - сообщают в УЗ.

Там напомнили, что новый прямой поезд №143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует по составу из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Для борьбы с перекупщиками билетов приложение "Укрзализныци" интегрировали с приложением "Дія". Теперь билеты на поезд Киев - Варшава можно приобрести только через Дія. Подпись.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Как сообщалось, в 2024 году АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.

Автор:
Светлана Манько