В "Укрзализныце" рассказали, изменятся ли тарифы на пассажирские и грузовые перевозки

АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские и грузовые перевозки.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, пишет "Укринформ".

"В финансовом плане Укрзализныци на этот год не заложено повышение тарифов на перевозку. Ни на пассажирские, ни на грузовые", - сказал Лященко.

Он отметил, что речь идет именно о внутренних перевозках.

По словам Лященко, что касается зарубежных, то здесь действует совместное с международными партнерами ценообразование.

"По зарубежным – зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать стопроцентно, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительный", - подчеркнул глава УЗ.

Напомним, в январе 2023 года в "Укрзализныце" тоже обещали, что не будут поднимать тарифы на пассажирские перевозки, хотя ущерб от них составил 13 млрд гривен. Это при том, что компания получила 10 млрд гривен финансовой помощи от государства

В то же время повышение тарифов на грузовые перевозки не позволило существенно компенсировать убытки, ведь их объемы в 2022 году упали вдвое из-за войны, разрушенных предприятий, блэкаута и ограничений на использование электроэнергии.

Но уже в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.

Через месяц с момента запуска сервиса заказов билетов для военнослужащих, им воспользовались 3000 украинских защитников и защитниц.