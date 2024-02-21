В прошлом году "Укрзализныця" не использовала более 800 млн грн бюджетных средств

В 2023 году из государственного бюджета "Укрзализныци" было выделено почти 5 млрд грн для обновления и развития железнодорожной инфраструктуры. Однако она использовала только 4,2 млрд грн из запланированных средств, оставив неиспользованными 808 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Также в бюджет на 2023 год было предусмотрено 2,1 млрд гривен на модернизацию украинской железной дороги, которые перевозчик также не использовал.

Причиной такой "экономии" может быть то, что кроме государственного финансирования "Укрзалізниця" получила кредит от Европейского инвестиционного банка на сумму 100 млн евро для адаптации к новым логистическим реалиям и закупке оборудования и грузового подвижного состава.

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава рассказал , что сейчас ведется работа по реализации международных проектов, направленных на возобновление украинской железнодорожной инфраструктуры. Сюда входят проект из ЕБРР на сумму до 200 млн. евро, грант от Всемирного Банка на сумму 25 млн. долл., кредит от правительства Франции на сумму 37,6 млн. евро и грантовая помощь от правительства Швейцарии на сумму 14 млн. швейцарских франков.

Что говорят в "Укрзализныце"

В УЗ прокомментировали данную ситуацию и отметили, что использованные средства были направлены на социальные проекты, в частности, закупку пассажирских вагонов у отечественного производителя и частичное завершение ранее начатых инфраструктурных проектов.

"Бюджетные средства в 2023 году направлялись на социальные проекты, среди которых закупка пассажирских вагонов у отечественного производителя. Так, уплачен аванс в размере 65% Крюковскому вагоностроительному заводу за производство новых 66 пассажирских вагонов, из которых 16 плацкартных. Поставки этих вагонов запланированы ", – сообщил перевозчик.

Что касается сэкономленных средств, то они будут направлены на финансирование мер по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог.

Напомним, "Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода в 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года.

Этот тендер на закупку вагонов стал уже вторым за последние месяцы. В октябре стало известно, что перевозчик получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета. В рамках этого договора будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, девять плацкартных вагонов и три вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.