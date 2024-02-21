Торік "Укрзалізниця" не використала понад 800 млн грн бюджетних коштів

У 2023 році з державного бюджету "Укрзалізниці" було виділено майже 5 млрд грн для оновлення та розбудови залізничної інфраструктури. Проте, вона використала тільки 4,2 млрд грн із запланованих коштів, залишивши невикористаними 808 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Також у бюджет на 2023 рік було передбачено 2,1 млрд гривень на модернізацію української залізниці, які наразі перевізник також не використав.

Причиною такої "економії" може бути те, що окрім державного фінансування, "Укрзалізниця" отримала кредит від Європейського інвестиційного банку на суму 100 млн євро для адаптації до нових логістичних реалій та закупівлі обладнання та вантажного рухомого складу.

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава розповів, що наразі ведеться робота щодо реалізації міжнародних проектів, які спрямовані на відновлення української залізничної інфраструктури. Сюди входять проєкт з ЄБРР на суму до 200 млн євро, грант від Світового Банку на суму 25 млн дол., кредит від уряду Франції на суму 37,6 млн євро та грантова допомога від уряду Швейцарії на суму 14 млн швейцарських франків.

Що кажуть в "Укрзалізниці"

В УЗ прокоментували дану ситуацію і зазначили, що використані кошти були спрямовані на соціальні проєкти, зокрема закупівлю пасажирських вагонів у вітчизняного виробника та на часткове завершення раніше розпочатих інфраструктурних проєктів.

"Бюджетні кошти у 2023 році спрямовувалися на соціальні проєкти, серед яких закупівля пасажирських вагонів у вітчизняного виробника. Так, сплачено аванс у розмірі 65% Крюківському вагонобудівному заводу за виробництво нових 66 пасажирських вагонів, з яких 16 плацкартних. Поставки цих вагонів заплановано на 2025 рік", - повідомив перевізник.

Що стосується зекономлених коштів, то вони будуть спрямовані на фінансування заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року.

Цей тендер на закупівлю вагонів став уже другим за останні місяці. В жовтні стало відомо, що перевізник отримає 44 вагони за 1,95 млрд грн. Як і у випадку з новим замовленням, фінансування виділяється з державного бюджету. У рамках цього договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, девʼять плацкартних вагонів та три вагони, призначені для перевезення пасажирів із інвалідністю.