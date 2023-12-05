Вагони на мільярд гривень. "Укрзалізниця" підписала ще один контракт із Крюківським вагонобудівним заводом

"Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року. Про це свідчить інформація на сайті Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

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Ідеться про такі вагони:

11 купейних (44 млн грн за штуку);

три СВ (43,1 млн грн);

сім плацкартних (45,5 млн грн);

один вагон, пристосований для перевезення пасажирів із інвалідністю, з купе начальника поїзда (47 млн грн).

Вагони повинні бути обладнані:

кондиціонерами;

вакуумними туалетами;

пеленальними столиками;

керованим освітленням;

розетками та USB-портами;

кавомашинами;

системами відеоспостереження.

У купейних вагонах та вагонах СВ також передбачена система сигналізації та кнопка блокування дверей.

Крюківський вагонобудівний завод став єдиним учасником тендера. Умови розрахунку передбачають передоплату в розмірі 65% (637,293 млн грн) протягом 14 робочих днів з дати виставлення рахунку, а також післяоплату 35% протягом 30 календарних днів з дати поставки товару.

"Укрзалізниця": тендери на нові вагони

Тендер на закупівлю вагонів, який зараз завершила "Укрзалізниця", став уже другим за останні два місяці. В жовтні стало відомо, що перевізник отримає 44 вагони за 1,95 млрд грн. Як і у випадку з новим замовленням, фінансування виділяється з державного бюджету.

Переможцем тендера також став Крюківський вагонобудівний завод.

У рамках цього договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, девʼять плацкартних вагонів та три вагони, призначені для перевезення пасажирів із інвалідністю.

Вагони для людей із інвалідністю матимуть підйомні платформи для посадки пасажирів на кріслі колісному.