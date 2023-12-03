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"Укрзалізниця" анонсувала запуск "Лижного експресу": коли можна придбати квитки
"Укрзалізниця" відновлює рейси швидкісного потяга Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який відомий як "Лижний експрес".
Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Потяг почне курсувати з 21 грудня, але квитки доступні в продажу з 3 грудня.
В "Укрзалізниці" повідомляють, що рейси відправлятимуться з Києва о 6:11 і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
В зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про впровадження нового графіку руху поїздів на 2024 рік, в рамках якого передбачено 14 нових рейсів, зокрема 11 внутрішніх та 3 міжнародні сполучення. Крім цього, планується покращення 19 рейсів як в Україні, так і за кордоном.
У новому графіку поїздів "Укрзалізниця" зробить кілька покращень у маршрутах та графіках руху, зокрема щоденності певних популярних поїздів. До цієї категорії належать такі успішні маршрути, як №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино, а також поїзд Луцьк — Ужгород, який отримав новий номер 368/367.
Також з наступного року УЗ запустить нові маршрути до Карпат: "Суми – Рахів", "Луцьк - Рахів", "Київ - Мукачево"та "Кривий Ріг - Ясіня".