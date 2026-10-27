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Ощадбанк запустил приложение OschadID для бизнеса: как новый сервис упростит работу
Ощадбанк запустил приложение OschadID для бизнес-клиентов. Он позволяет подтверждать платежные операции в системе онлайн-банкинга CorpLight, подписывать документы и использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на государственных и коммерческих платформах.
Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.
"OschadID объединяет дополнительный уровень защиты во время работы в CorpLight с возможностью использовать КЭП на внешних платформах. Для предпринимателя это означает больше удобства в ежедневной работе с банком, государственными сервисами и электронными документами", - отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.
Для чего нужен OschadID
Приложение CorpLight работает как дополнительный уровень защиты при подписании платежей и документов. С его помощью можно использовать электронную подпись на портале "Дія", в электронном кабинете налогоплательщика Государственной налоговой службы , государственных реестрах через ID.GOV.UA и на отдельных платформах электронного документооборота.
Кроме того, OschadID позволяет создать файловый КЭП для программного регистратора расчетных операций (ПРРО) .
По данным банка, CorpLight используют 241 тысячу клиентов, 86% из них активно пользуются онлайн-банкингом. Через систему производят 99% платежей. Количество ее функций выросло с 42 в 2018 году до 112 в 2026 году.
Как подключить приложение
Переход на OschadID происходит дистанционно без посещения отделения. Пользователи CorpLight получат уведомления с предложением загрузить приложение и смогут самостоятельно выбрать время перехода.
OschadID доступен в Google Play и App Store.
Напомним, в апреле Ощадбанк присоединился к сервису ТрекСЕП, разработанному Национальным банком Украины. Клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) получили возможность отслеживать межбанковские платежи в формате IBAN в реальном времени.