Ощадбанк запустил приложение OschadID для бизнеса: как новый сервис упростит работу

Ощадбанк запустил приложение OschadID для бизнес-клиентов. Он позволяет подтверждать платежные операции в системе онлайн-банкинга CorpLight, подписывать документы и использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) на государственных и коммерческих платформах.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

"OschadID объединяет дополнительный уровень защиты во время работы в CorpLight с возможностью использовать КЭП на внешних платформах. Для предпринимателя это означает больше удобства в ежедневной работе с банком, государственными сервисами и электронными документами", - отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

Для чего нужен OschadID

Приложение CorpLight работает как дополнительный уровень защиты при подписании платежей и документов.​ С его помощью можно использовать электронную подпись на портале "Дія", в электронном кабинете налогоплательщика Государственной налоговой службы , государственных реестрах через ID.GOV.UA и на отдельных платформах электронного документооборота.

Кроме того, OschadID позволяет создать файловый КЭП для программного регистратора расчетных операций (ПРРО) .

По данным банка, CorpLight используют 241 тысячу клиентов, 86% из них активно пользуются онлайн-банкингом. Через систему производят 99% платежей. Количество ее функций выросло с 42 в 2018 году до 112 в 2026 году.

Как подключить приложение

Переход на OschadID происходит дистанционно без посещения отделения. Пользователи CorpLight получат уведомления с предложением загрузить приложение и смогут самостоятельно выбрать время перехода.

OschadID доступен в Google Play и App Store.

Напомним, в апреле Ощадбанк присоединился к сервису ТрекСЕП, разработанному Национальным банком Украины. Клиенты сегмента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) получили возможность отслеживать межбанковские платежи в формате IBAN в реальном времени.