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Более 100 вагонов в сутки: Венгрия стала лидером по приему украинского зерна по железной дороге

зерновозы
Передача украинского зерна через железнодорожные пограничные переходы в Венгрию выросла на 34,5% / Depositphotos

В октябре среднесуточный объем передачи зерновых грузов через западные железнодорожные пограничные переходы вырос до 340 вагонов в сутки. Этот показатель оказался в 1,2 раза больше по сравнению с сентябрем. Наибольшие объемы зерна принимает Венгрия.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Как изменились перевозки в соседние страны

Наибольшее количество вагонов с зерном среди всех западных направлений принимают украинско-венгерские пограничные переходы, где среднесуточный показатель составляет 101,1 вагона, что на 34,5 % превышает сентябрьский уровень.

Другие пограничные направления также демонстрируют рост:

  • показатель передачи зерновых в Словакию вырос на 9% и достиг 85,5 вагона в сутки;
  • Польша увеличила прием зерновых грузов до 79, 4 вагона в сутки;
  • через украинско-румынские пограничные переходы ежедневно передается 74 вагона, что на 28% больше по сравнению с сентябрем.

Итак, в октябре объемы передачи зерновых выросли по всем четырем направлениям, а больше всего вагонов принимали переходы на границе с Венгрией.

Напомним, за первые 14 суток октября по железной дороге экспортировали 475 тыс. тонн зерновых — на 22% больше, чем за аналогичный период сентября. Среднесуточная погрузка зерновых составляет 42,9 тыс. тонн. По сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 9%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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