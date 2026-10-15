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Зерновые перевозки по железной дороге: октябрьский экспорт вырос, а погрузка сократилась

Зерно
Экспорт зерна по железной дороге в октябре вырос на 22% по сравнению с сентябрем

За первые 14 суток по железной дороге экспортировали 475 тыс. тонн зерновых — на 22% больше, чем за аналогичный период сентября.

Как пишет Dilo, об этом информирует RAIL.insider.

Перевозка зерна по железной дороге

Всего за две недели октября по железной дороге перевезли 739,9 тыс. тонн зерновых грузов. Это на 10,6% больше по сравнению с сентябрем. В то же время, против соответствующего периода в прошлом году объем перевозок сократился на 28%.

Среднесуточная погрузка зерновых составляет 42,9 тыс. тонн. По сравнению с сентябрем этот показатель снизился на 9%.

Напомним, в сентябре из-за проблем с портами Украина могла экспортировать только 45–50% потенциального объема агропродукции. За месяц за границу поставили 2,4 млн. тонн аграрной продукции, или 46% потенциала.

Автор:
Ольга Опенько

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