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Не зерно: Минагрополитики хочет отдать приоритет экспорту продукции с добавленной стоимостью

зерно
Минагрополитики хочет отдать приоритет экспорту продукции с добавленной стоимостью / Depositphotos

Из-за ограниченных возможностей логистики Минагрополитики поддерживает приоритетный экспорт аграрной продукции с добавленной стоимостью. Украинские транспортные маршруты уже работают на грани физических возможностей, а с начала октября страна экспортировала около половины ожидаемого объема агропродукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам министра Тараса Высоцкого, существенно увеличить объемы перевозок в ближайшее время не удастся из-за ограниченной пропускной способности логистических маршрутов.

Именно поэтому министерство поддерживает подход, при котором при имеющихся ограничениях приоритет при экспорте будет предоставляться продукции с добавленной стоимостью.

С начала октября Украина экспортировала 1,125 млн. тонн аграрной продукции – около 50% от ожидаемого объема на этот период.

Больше всего за границу отправили зерновых культур – 670 тыс. тонн. Экспорт масличных составил 184 тыс. тонн, подсолнечного масла – 138 тыс. тонн, шротов – 132 тыс. тонн.

Несмотря на ограничение экспорта, дефицита продовольствия на внутреннем рынке пока нет. По словам Высоцкого, супермаркеты, рынки и другие каналы продаж продолжают работать, в частности, сохраняется ассортимент овощной продукции.

В случае проблем с поставкой отдельных продуктов Минагрополитики готово усиливать координацию между производителями, торговыми сетями и профильными ассоциациями.

Министр также отметил, что около 70% сельскохозяйственных земель в Украине возделывают малые и средние предприятия с площадью до 5 тыс. га. На предприятия с земельным банком более 5 тыс. га приходится около 20% земель.

Напомним, в сентябре из-за проблем с портами Украина могла экспортировать только 45–50% потенциального объема агропродукции. За месяц за границу поставили 2,4 млн. тонн аграрной продукции, или 46% потенциала.

Автор:
Татьяна Гойденко

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