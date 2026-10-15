Не зерно: Мінагрополітики хоче віддати пріоритет експорту продукції з доданою вартістю

Через обмежені можливості логістики Мінагрополітики підтримує пріоритетний експорт аграрної продукції з доданою вартістю. Українські транспортні маршрути вже працюють на межі фізичних можливостей, а з початку жовтня країна експортувала лише близько половини від очікуваного обсягу агропродукції.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За словами міністра Тараса Висоцького, суттєво збільшити обсяги перевезень найближчим часом не вдасться через обмежену пропускну спроможність логістичних маршрутів.

Саме тому міністерство підтримує підхід, за якого за наявних обмежень пріоритет під час експорту надаватиметься продукції з доданою вартістю.

З початку жовтня Україна експортувала 1,125 млн тонн аграрної продукції – близько 50% від очікуваного обсягу на цей період.

Найбільше за кордон відправили зернових культур – 670 тис. тонн. Експорт олійних становив 184 тис. тонн, соняшникової олії – 138 тис. тонн, шротів – 132 тис. тонн.

Попри обмеження експорту, дефіциту продовольства на внутрішньому ринку наразі немає. За словами Висоцького, супермаркети, ринки та інші канали продажу продовжують працювати, зокрема зберігається асортимент овочевої продукції.

У разі проблем із постачанням окремих продуктів Мінагрополітики готове посилювати координацію між виробниками, торговельними мережами та профільними асоціаціями.

Міністр також зазначив, що близько 70% сільськогосподарських земель в Україні обробляють малі та середні підприємства з площею до 5 тис. га. На підприємства з земельним банком понад 5 тис. га припадає близько 20% земель.

Нагадаємо, у вересні через проблеми з портами Україна могла експортувати лише 45–50% потенційного обсягу агропродукції. За місяць за кордон поставили 2,4 млн тонн аграрної продукції, або 46% потенціалу.