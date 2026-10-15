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Зернові перевезення залізницею: жовтневий експорт зріс, а навантаження скоротилося

Зерно
Експорт зерна залізницею у жовтні зріс на 22% порівняно з вереснем

За перші 14 діб жовтня залізницею експортували 475 тис. тонн зернових — на 22% більше, ніж за аналогічний період вересня.

Як пише Dilo, про це інформує RAIL.insider.

Перевезення зерна залізницею

Загалом за два тижні жовтня залізницею перевезли 739,9 тис. тонн зернових вантажів. Це на 10,6% більше порівняно з вереснем. Водночас проти відповідного періоду торік обсяг перевезень скоротився на 28%.

Середньодобове навантаження зернових становить 42,9 тис. тонн. Порівняно з вереснем цей показник знизився на 9%.

Нагадаємо, у вересні через проблеми з портами Україна могла експортувати лише 45–50% потенційного обсягу агропродукції. За місяць за кордон поставили 2,4 млн тонн аграрної продукції, або 46% потенціалу.

Автор:
Ольга Опенько

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