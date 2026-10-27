Понад 100 вагонів на добу: Угорщина стала лідером з приймання українського зерна залізницею

У жовтні середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через західні залізничні прикордонні переходи зріс до 340 вагонів на добу. Цей показник виявився в 1,2 раза більшим порівняно з вереснем. Найбільші обсяги збіжжя приймає Угорщина.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Як змінилися перевезення до сусідніх країн

Найбільшу кількість вагонів зі збіжжям серед усіх західних напрямків приймають українсько-угорські прикордонні переходи, де середньодобовий показник становить 101,1 вагона, що на 34,5% перевищує вересневий рівень.

Інші прикордонні напрямки також демонструють зростання:

показник передачі зернових до Словаччини зріс на 9% і досяг 85, 5 вагона на добу;

Польща збільшила прийом зернових вантажів до 79, 4 вагона на добу;

через українсько-румунські прикордонні переходи щодня передається 74 вагони, що на 28% більше порівняно з вереснем.

Отже, у жовтні обсяги передачі зернових зросли на всіх чотирьох напрямках, а найбільше вагонів приймали переходи на кордоні з Угорщиною.

Нагадаємо, за перші 14 діб жовтня залізницею експортували 475 тис. тонн зернових — на 22% більше, ніж за аналогічний період вересня. Середньодобове навантаження зернових становить 42,9 тис. тонн. Порівняно з вереснем цей показник знизився на 9%.