RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Готівковий курс:

USD

46,26

45,93

EUR

51,70

51,35

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Понад 100 вагонів на добу: Угорщина стала лідером з приймання українського зерна залізницею

зернвози
Передача українського зерна через залізничні прикордонні переходи до Угорщини зросла на 34,5% / Depositphotos

У жовтні середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через західні залізничні прикордонні переходи зріс до 340 вагонів на добу. Цей показник виявився в 1,2 раза більшим порівняно з вереснем. Найбільші обсяги збіжжя приймає Угорщина.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

Як змінилися перевезення до сусідніх країн

Найбільшу кількість вагонів зі збіжжям серед усіх західних напрямків приймають українсько-угорські прикордонні переходи, де середньодобовий показник становить 101,1 вагона, що на 34,5% перевищує вересневий рівень.

Інші прикордонні напрямки також демонструють зростання:

  • показник передачі зернових до Словаччини зріс на 9% і досяг 85,5 вагона на добу; 
  • Польща збільшила прийом зернових вантажів до 79,4 вагона на добу; 
  • через українсько-румунські прикордонні переходи щодня передається 74 вагони, що на 28% більше порівняно з вереснем.

Отже, у жовтні обсяги передачі зернових зросли на всіх чотирьох напрямках, а найбільше вагонів приймали переходи на кордоні з Угорщиною.

Нагадаємо, за перші 14 діб жовтня залізницею експортували 475 тис. тонн зернових — на 22% більше, ніж за аналогічний період вересня. Середньодобове навантаження зернових становить 42,9 тис. тонн. Порівняно з вереснем цей показник знизився на 9%.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності