Ощадбанк и ЕБРР запускают новую программу финансирования украинского бизнеса на €510 млн

В ходе Конференции по восстановлению Украины в Гданьске Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о запуске новой программы распределения кредитных рисков для финансирования украинского бизнеса. Первый транш проекта составляет €150 млн, а общий предел финансирования может быть увеличен до €510 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Для Ощадбанка это крупнейший инструмент распределения рисков, реализованный совместно с ЕБРР за всю историю нашего партнерства. Особенно важно, что впервые программа включает механизм частичного списания долга для предприятий, понесших убытки в результате войны (ESE)", — отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

По его словам, программа существенно расширяет доступ к финансированию как для малого и среднего бизнеса, так и крупных украинских компаний, нуждающихся в ресурсах для масштабных проектов развития и модернизации .

Управляющий директор сектора финансовых учреждений ЕБРР Франсис Малиж подчеркнул, что при поддержке ЕС предприятия получат компенсации в случае разрушений, поскольку инновации остаются движущей силой ЕБРР.

Что предполагает программа?

Механизм предполагает, что ЕБРР берет на себя часть рисков по ссудам Ощадбанка, что позволяет снизить требования к залогу для заемщиков.

Программа содержит инструмент "Повышение безопасности предприятий" (ESE) для компаний с количеством работников до 500 человек и годовым доходом до €75 млн. Если активы заемщика будут повреждены в результате боевых действий, ЕБРР компенсирует банку потери, а Ощадбанк снизит долг клиента. Общий лимит списаний по этому механизму составляет €2,4 млн.

В рамках кредитной линии EU4Business-EBRD предусмотрены гранты от ЕС на компенсацию 10-20% стоимости инвестиционного проекта. Для ветеранов войны, их семей и пострадавших предприятий грантовая помощь составляет до 30% стоимости проекта, но не более €300 тыс.

Параметры кредитования зафиксированы по следующим направлениям:

малый и средний бизнес – покрытие риска от 10% до 70%, кредит до €5 млн, срок до 8 лет;

крупный корпоративный бизнес – покрытие риска от 10% до 50%, кредит до €10 млн, срок до 5 лет на инвестиции и до 3 лет на оборотные средства.

Напомним, в конце марта Ощадбанк и ЕБРР договорились о разработке новых финансовых инструментов для поддержки украинского бизнеса.