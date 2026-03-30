Ощадбанк и ЕБРР разрабатывают общие механизмы финансирования украинского бизнеса до 510 млн євро

бизнес
ЕБРР помогает покрывать кредитные риски украинских компаний / Freepik

Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития договорились о разработке новых финансовых инструментов для поддержки украинского бизнеса с потенциальным портфелем до 510 млн. евро. Программа предусматривает частичное покрытие кредитного риска ЕБРР до 70% и направлена на поддержку пострадавших от войны компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Ощадбанка.

До 510 млн евро для предприятий

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион провел рабочую встречу в Лондоне с руководителем направления финансовых учреждений ЕБРР Франсисом Малижем и командой банка. Мероприятие прошло в рамках конференции ЕБРР "Пути в Париж 2026", посвященной финансированию климатических мероприятий, управлению рисками и экономической устойчивости в условиях глобальной нестабильности.

Стороны обсудили расширение стратегического сотрудничества и внедрение новых механизмов финансирования для поддержки предприятий во время войны. По итогам переговоров было подписано мандатное письмо о подготовке и реализации механизма распределения рисков в рамках программ ЕБРР.

"Мы ценим стратегическое партнерство с ЕБРР и совместную работу над решениями, которые упрощают бизнесу доступ к финансированию даже в условиях повышенных рисков. Их имплементация является важным инструментом поддержки экономической устойчивости Украины. На сегодняшний день общий лимит финансирования по программам распределения риска, которые реализуются Ощадбанком из ЕБРР  с начала 2024 року, достиг  300 млн євро", - сказал Юрий Кацион.

Программа предусматривает частичное покрытие кредитного риска со стороны ЕБРР и направлена на расширение доступа украинских компаний к финансированию, в том числе понесших потери из-за войны, релокированных бизнесов, предприятий ветеранов, внутренне перемещенных лиц и компаний под руководством женщин.

Речь идет о создании общего инструмента, который облегчит украинским предприятиям доступ к кредитам благодаря частичному покрытию кредитного риска со стороны международного финансового учреждения. Предварительно рассматривается возможность формирования портфеля финансирования в размере до 510 млн евро, в рамках которого ЕБРР может брать на себя до 70% риска по отдельным операциям.

Программа предусматривает приоритетную поддержку:

  • предприятий, понесших потери или повреждения в результате войны;
  • релокированного бизнеса;
  • компаний, способствующих восстановлению экономики;
  • бизнесов ветеранов, внутри перемещенных лиц и предприятий под руководством женщин.

Для Сбербанка ЕБРР остается одним из ключевых международных партнеров, сотрудничество с которым позволяет эффективно масштабировать программы поддержки реального сектора экономики Украины.

Стороны договорились продолжить работу над структурой программы и окончательным согласованием условий дальнейшего сотрудничества.

Напомним, Минэкономики подписало меморандум о взаимопонимании с ЕБРР для поддержки конкурентоспособности украинских предприятий пищевого и сельскохозяйственного секторов.

Автор:
Ольга Опенько