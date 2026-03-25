Украина и ЕБРР подписали меморандум для поддержки аграрного и пищевого секторов

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подписало Меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержания конкурентоспособности украинских предприятий пищевого и сельскохозяйственного секторов.

Подписание состоялось в рамках 16-го заседания Управляющего комитета Ukraine Donor Platform, объединяющего ключевых международных партнеров Украины.

Меморандум предусматривает создание эффективного механизма сотрудничества для повышения устойчивости и конкурентоспособности украинских компаний через инвестиционную и консультативную поддержку, расширение доступа к знаниям, инновациям и научным исследованиям, гармонизацию законодательства Украины с требованиями ЕС, а также усиление государственно-частного диалога и реализацию секторальных реформ.

Соболев подчеркнул, что документ открывает новые возможности для инвестиций и внедрения инноваций, системно готовит украинский бизнес к работе по стандартам Европейского Союза, способствует развитию производства с высокой добавленной стоимостью и ускоряет интеграцию Украины в европейский рынок.

Ожидается, что реализация договоренностей укрепит продовольственную безопасность, поспособствует развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и ускорит евроинтеграционные процессы Украины.

Ранее Министерство экономики совместно с ФАО при поддержке правительства Норвегии запустило программу поддержки сельских общин в прифронтовых регионах с бюджетом 4 млн долларов.