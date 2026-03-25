Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Наличный курс:

USD

44,05

43,92

EUR

51,24

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и ЕБРР подписали меморандум для поддержки аграрного и пищевого секторов / Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства подписало Меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержания конкурентоспособности украинских предприятий пищевого и сельскохозяйственного секторов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Подписание состоялось в рамках 16-го заседания Управляющего комитета Ukraine Donor Platform, объединяющего ключевых международных партнеров Украины.

Меморандум предусматривает создание эффективного механизма сотрудничества для повышения устойчивости и конкурентоспособности украинских компаний через инвестиционную и консультативную поддержку, расширение доступа к знаниям, инновациям и научным исследованиям, гармонизацию законодательства Украины с требованиями ЕС, а также усиление государственно-частного диалога и реализацию секторальных реформ.

Соболев подчеркнул, что документ открывает новые возможности для инвестиций и внедрения инноваций, системно готовит украинский бизнес к работе по стандартам Европейского Союза, способствует развитию производства с высокой добавленной стоимостью и ускоряет интеграцию Украины в европейский рынок.

Ожидается, что реализация договоренностей укрепит продовольственную безопасность, поспособствует развитию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и ускорит евроинтеграционные процессы Украины.

Ранее Министерство экономики совместно с ФАО при поддержке правительства Норвегии запустило программу поддержки сельских общин в прифронтовых регионах с бюджетом 4 млн долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко