В Украине запустили новый портал с данными о фермерах и земле

фермеры
Новый цифровой инструмент для аграриев / Минагрополитики

В Украине заработал аналитический портал bi.dar.gov.ua - статистический модуль системы "Государственный аграрный реестр", предоставляющий открытый доступ к обобщенным данным об агропроизводителях и программах государственной поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Данные агросектора в открытом доступе

В Украине начал работу аналитический портал bi.dar.gov.ua – статистический модуль информационно-коммуникационной системы "Государственный аграрный реестр" (ГАР).

Новый ресурс создан в качестве инструмента открытой аналитики, обеспечивающей постоянный доступ к обобщенным данным о функционировании Государственного аграрного реестра. Портал позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы системы, анализировать участие агропроизводителей в государственных и международных программах поддержки, а также оценивать развитие цифровых сервисов в сфере сельского хозяйства.

Ресурс работает как BI-модуль (Business Intelligence), представляющий статистическую информацию в виде интерактивных дашбордов. Это позволяет пользователям быстро получать обобщенные аналитические данные о состоянии аграрного сектора.

В частности, на портале доступна информация о количестве зарегистрированных агропроизводителей, их земельном банке и наличии поголовья животных. Также представлено региональное распределение фермерских хозяйств от уровня области до района и территориальной общины.

Кроме того, портал отражает активность подачи заявок на государственные программы поддержки, содержит деперсонализированные данные по распределению финансовой помощи и перечню ее получателей, а также другие показатели, характеризующие эффективность реализации аграрной политики.

Использование современных инструментов анализа больших массивов данных формирует прозрачную среду взаимодействия между государством и бизнесом и приближает систему управления агросектором к европейским стандартам цифрового управления.

Напомним, что Министерство экономики начало прием заявок на компенсацию стоимости украинской техники в 2026 году. Государство возмещает 25% от стоимости сельхозтехники и 15% от стоимости промышленного оборудования через уполномоченные банки.

Автор:
Ольга Опенько