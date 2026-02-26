Мінекономіки розпочало приймання заявок на компенсацію 15% і 25% вартості української техніки: деталі

Міністерство економіки розпочало приймання заявок на компенсацію вартості української техніки у 2026 році. Держава відшкодовує 25% вартості сільгосптехніки та 15% вартості промислового обладнання через уповноважені банки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Сьогодні ми відкриваємо приймання заявок через банки на компенсацію 25% вартості української сільгосптехніки та 15% вартості української промислової техніки. Це інструменти політики "Зроблено в Україні", які дають бізнесу, аграріям та КП можливість оновлювати обладнання на прогнозованих умовах", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Компенсація вартості сільсьгосптехніки

На цей напрям у 2026 році виділено 1,8 млрд грн. Основні умови:

розмір відшкодування — 25% від вартості без ПДВ;

рівень локалізації має становити не менше 60% (для тракторів та комбайнів діють спеціальні умови);

техніка має бути включена до офіційного переліку Мінекономіки, який налічує 14 425 позицій від 166 виробників;

агровиробник повинен бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі (ДАР), придбати техніку через один із 34 уповноважених банків та подати заявку після повної оплати.

Компенсація вартості промислової та спецтехніки

Для бізнесу та комунальних підприємств у 2026 році передбачено 475 млн грн фінансування. Програма охоплює енергетичне, будівельне, колісне та спеціальне обладнання.

розмір відшкодування — 15% від вартості без ПДВ;

українська складова у собівартості продукції повинна становити не менше 40%.

До переліку входять 1 208 найменувань, включаючи ліфти, верстати з ЧПК, насосні установки та комплектуючі для безпілотних систем. Купівля здійснюється через 29 уповноважених банків, куди згодом подається заява з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Результати реалізації програм

За два роки відновленої програми підтримки аграріїв 8,6 тис. підприємств придбали 13,7 тис. одиниць техніки, а держава відшкодувала майже 2,1 млрд грн. У промисловому секторі за два роки дії програми 163 підприємства отримали відшкодування на суму 112,4 млрд грн.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства всьоме оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, 25% вартості якого (без ПДВ) компенсується державою.