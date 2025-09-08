Компенсація 15% за агротехніку: сім підприємств отримають 3,7 млн грн за липень

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 15% вартості української техніки та обладнання. Загальна сума компенсацій для сім підприємств, які подали заявки в липні, становить 3,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

15% компенсації за українську сільгосптехніку

За програмою компенсації 15% вартості української техніки та обладнання, сім підприємств придбали 11 одиниць техніки загальною вартістю 29,6 млн грн (з ПДВ), зокрема пасажирські ліфти, напівпричепи, пасажирський автобус та навантажувачі.

Частково компенсується продукція семи українських виробників:

"Карат-Ліфткомплект";

"Завод Євроформат";

"Транс-Авто-Д";

"Ісузу-Атаман Україна";

"ТДС Украспецтехніка";

"Тер Сан Енерджі" ;

"Зміїв-Транс".

Наразі до реалізації програми залучено 25 українських банків. Нагадаємо, уряд розширив програму – в список обладнання були додані нові види технічних найменувань, а до переліку отримувачів включено комунальні підприємства.

Як отримати компенсацію:

Придбайте техніку з переліку через уповноважений банк.

Подайте заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі.

Після схвалення – отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання українського виробництва зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, яка підлягає компенсації, доступний на сайті Міністерства економіки.

Щоб виробник міг стати учасником програми, необхідно:

Перевірити, чи входить його продукція до Переліку техніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджету. Подати електронну заявку на пошту [email protected] разом із документами, що підтверджують ступінь локалізації, калькуляцією собівартості та розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці. Також потрібно надати фінансову звітність за чотири попередні квартали. Після перевірки документів та відповідності всім вимогам продукція включається до переліку учасників програми.

Нагадаємо, у 2025 році аграрії сподіваються на розширення програм співфінансування, підтримку з боку донорських організацій і зниження регуляторного тиску з боку держави. Це може стати основою для сталого розвитку сільських територій і створення нових робочих місць в АПК.