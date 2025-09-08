Компенсация 15% за агротехнику: семь предприятий получат 3,7 млн грн за июль

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило новое распределение средств по программе компенсации 15% от стоимости украинской техники и оборудования. Общая сумма компенсаций для 7 предприятий, подавших заявки в июле, составляет 3,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

15% компенсации за украинскую сельхозтехнику

По программе компенсации 15% стоимости украинской техники и оборудования, 7 предприятий приобрели 11 единиц техники общей стоимостью 29,6 млн грн (с НДС), в том числе пассажирские лифты, полуприцепы, пассажирский автобус и погрузчики.

Частично компенсируется продукция семи украинских производителей:

"Карат-Лифткомплект";

"Завод Евроформат";

"Транс-Авто-Д";

"Иисуса-Атаман Украина";

"ТДС Укрспецтехника";

"Тер Сан Энерджи";

"Змиев-Транс".

В настоящее время к реализации программы привлечены 25 украинских банков. Напомним , правительство расширило программу – в список оборудования были добавлены новые виды технических наименований, а в список получателей включены коммунальные предприятия.

Как получить компенсацию :

Купите технику из перечня через уполномоченный банк.

Подайте заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи.

После одобрения – получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

Как работает программа

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Зроблено в Україні". Она распространяется на оборудование украинского производства со степенью локализации более 40%. Перечень подлежащей компенсации техники доступен на сайте Министерства экономики.

Чтобы производитель мог стать участником программы, необходимо:

Проверить, входит его продукция в перечень техники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджета. Подать заявку на почту [email protected] вместе с документами, подтверждающими степень локализации, калькуляцией себестоимости и расчетом удельного веса затрат на оплату труда. Также нужно предоставить финансовую отчетность за четыре предыдущих квартала. После проверки документов и соответствия всем требованиям продукция включается в список участников программы.

Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.