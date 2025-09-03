Компенсация 25% за агротехнику: фермерам выплатили более 135 млн грн по июльским заявкам

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утвердило новое распределение средств по программе компенсации 25% от стоимости украинской агротехники и оборудования. В июле агропроизводители подали 530 заявок на компенсацию почти тысячи единиц техники на сумму более 652 млн грн., из которых государство возместило 135,9 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

25% компенсации за украинскую сельхозтехнику

"В июле аграрии подали заявки на частичную компенсацию стоимости почти тысячи единиц агротехники и оборудования. В перечне покупок есть продукция всех 160 производителей-участников программы. Программа стимулирует дополнительный спрос для всех предприятий: от крупных заводов до ФЛПов, которые работают легально и имеют в своей продукции не менее 60% украинского производства," - подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Среди приобретенного оборудования - бороны разных типов, оборудование для ферм, комплекты для капельного орошения, конвейеры, сеялки, зерносушилки, машины для разбрасывания зерна, вакуумные полуприцепы-цистерны и другая техника.

В рамках действующего этапа программы (декабрь 2024 – июль 2025) агропроизводители закупили 5256 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 3,7 млрд грн (с НДС), из которых государство компенсировало 777,9 млн грн.

О программе

Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения. Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%. Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.

Программа действует в соответствии с постановлением КМУ №130 и является частью политики "Сделано в Украине", поддерживающей внутреннее производство и создание рабочих мест.

По состоянию на сентябрь в списке – 13 997 технических наименований от 160 производителей.

Как работает программа:

Агропроизводитель выбирает технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики.

Совершает покупку и подает заявку через один из 34 уполномоченных банков.

Производители, которые хотят добавить свою продукцию в список, подают заявку в Минэкономики через официальный сайт

Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.