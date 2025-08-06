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Компенсация 25% стоимости агротехники: фермеры получат почти 150 млн грн за июнь

поле, пшеница, трактор
Аграрии получат 150 млн грн / Freepik

Минэкономики утвердило выплату почти 150 млн грн аграриям в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники. В июне 412 производителей подали заявки на 888 единиц техники и оборудования более чем на 719 млн грн.

 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

25% компенсации за украинскую сельхозтехнику

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, июнь стал одним из самых активных месяцев действия программы, что означает не только модернизацию агросектора, но дополнительные заказы для украинских машиностроительных заводов и создание новых рабочих мест.

Компенсация за отчетный месяц начислена за продукцию более 120 украинских машиностроительных предприятий, продукция которых включена в официальный перечень Минэкономики. Это как крупные заводы, так и средние и малые производители со всей Украины.

Среди наименований:

  • тракторы;
  • прицепы;
  • почвообрабатывающая техника;
  • системы орошения;
  • оборудование для транспортировки;
  • другая современная сельскохозяйственная техника.

Всего за 7 месяцев текущего этапа программы (по условиям он начинается в декабре) было приобретено 4284 единицы украинской с/х техники и оборудования общей стоимостью более 3 млрд грн (с НДС). Государство выплатило почти 642 млн грн компенсации.

О программе

Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения. Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%. Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.

Программа действует в соответствии с постановлением КМУ №130 и является частью политики "Сделано в Украине", поддерживающей внутреннее производство и создание рабочих мест. Актуальный перечень техники и условия участия доступны на сайте Министерства экономики.

Напомним, в 2025 году аграрии надеются на расширение программ софинансирования, поддержку со стороны донорских организаций и снижение регуляторного давления со стороны государства. Это может стать основой устойчивого развития сельских территорий и создания новых рабочих мест в АПК.

Автор:
Ольга Опенько