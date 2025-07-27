За неделю "Земельный банк" продал права субаренды на 1,8 тыс. га более чем на 18 млн грн

В период с 21 по 25 июля в системе Prozorro.Продажи состоялось 26 онлайн-аукционов субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь выставленных участков составила 1788,4 га, а лоты расположены в шести областях: Харьковской, Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской и Киевской.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Змельный банк "

Общий итог недели составил 18,3 млн. грн., а с учетом 20% НДС ожидаемый экономический эффект может достигнуть 21,9 млн. грн. Всего в торгах приняло участие 88 предложений от участников. Средняя стоимость субаренды одного гектара земли составила 10224 грн, а все участки подорожали во время аукционов втрое.

Самым большим и дорогим лотом стал земельный участок площадью 661 га в Николаевской области. За нее соревновались 6 участников, в результате чего стартовая цена выросла в 3,2 раза – до 7,8 млн грн. Средняя стоимость одного гектара здесь составила 11784 грн.

Отдельно, 25 июля прошли еще шесть аукционов, на которых были выставлены участки общей площадью 45,1 га во Львовской и Закарпатской областях. Стартовая суммарная стоимость лотов – 214,7 тыс. грн – выросла в 2,4 раза. По итогам торгов итог составил 517,5 тыс. грн без НДС (620,9 тыс. грн. с учетом НДС). Было получено 12 предложений участников.

Самым дорогим лотом этого дня стал участок на Львовщине площадью 18,59 га, за который соревновались два участника. Ее стартовая цена выросла в 3,6 раза – до 410,3 тыс. грн. Стоимость гектара составляет 22062 грн.

Добавим, с 16 по 20 июня в системе Prozorro.Продажи состоялось 23 аукциона субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки различных площадей были представлены в Харьковской, Закарпатской, Львовской, Сумской и Одесской областях. Их общая площадь – 704,06 га.