Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Наличный курс:

USD

41,72

41,64

EUR

49,20

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За неделю "Земельный банк" продал права субаренды на 1,8 тыс. га более чем на 18 млн грн

aerial, top, fresh, paddy
Земельный банк продал права более чем на 18 млн грн / Depositphotos

В период с 21 по 25 июля в системе Prozorro.Продажи состоялось 26 онлайн-аукционов субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Общая площадь выставленных участков составила 1788,4 га, а лоты расположены в шести областях: Харьковской, Закарпатской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской и Киевской.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Змельный банк "

Общий итог недели составил 18,3 млн. грн., а с учетом 20% НДС ожидаемый экономический эффект может достигнуть 21,9 млн. грн. Всего в торгах приняло участие 88 предложений от участников. Средняя стоимость субаренды одного гектара земли составила 10224 грн, а все участки подорожали во время аукционов втрое.

Самым большим и дорогим лотом стал земельный участок площадью 661 га в Николаевской области. За нее соревновались 6 участников, в результате чего стартовая цена выросла в 3,2 раза – до 7,8 млн грн. Средняя стоимость одного гектара здесь составила 11784 грн.

Отдельно, 25 июля прошли еще шесть аукционов, на которых были выставлены участки общей площадью 45,1 га во Львовской и Закарпатской областях. Стартовая суммарная стоимость лотов – 214,7 тыс. грн – выросла в 2,4 раза. По итогам торгов итог составил 517,5 тыс. грн без НДС (620,9 тыс. грн. с учетом НДС). Было получено 12 предложений участников.

Самым дорогим лотом этого дня стал участок на Львовщине площадью 18,59 га, за который соревновались два участника. Ее стартовая цена выросла в 3,6 раза – до 410,3 тыс. грн. Стоимость гектара составляет 22062 грн.

Добавим, с 16 по 20 июня в системе Prozorro.Продажи состоялось 23 аукциона субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки различных площадей были представлены в Харьковской, Закарпатской, Львовской, Сумской и Одесской областях. Их общая площадь – 704,06 га.

Автор:
Татьяна Гойденко