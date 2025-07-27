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За тиждень "Земельний банк" продав права суборенди на 1,8 тис. га на понад 18 млн грн

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Земельний банк продав права на понад 18 млн грн / Depositphotos

У період із 21 по 25 липня в системі Prozorro.Продажі відбулося 26 онлайн-аукціонів суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальна площа виставлених ділянок становила 1788,4 га, а лоти були розташовані у шести областях: Харківській, Закарпатській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській та Київській.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Змельний банк"

Загальний підсумок тижня склав 18,3 млн грн, а з урахуванням 20% ПДВ очікуваний економічний ефект може досягти 21,9 млн грн. Усього в торгах взяли участь 88 пропозицій від учасників. Середня вартість суборенди одного гектара землі становила 10 224 грн, а всі ділянки подорожчали під час аукціонів утричі.

Найбільшим і найдорожчим лотом стала земельна ділянка площею 661 га в Миколаївській області. За неї змагались 6 учасників, у результаті чого стартова ціна виросла у 3,2 раза — до 7,8 млн грн. Середня вартість одного гектара тут склала 11 784 грн.

Окремо, 25 липня відбулися ще шість аукціонів, на яких були виставлені ділянки загальною площею 45,1 га у Львівській та Закарпатській областях. Стартова сумарна вартість лотів — 214,7 тис. грн — зросла у 2,4 раза. За підсумками торгів результат склав 517,5 тис. грн без ПДВ (620,9 тис. грн з урахуванням ПДВ). Було отримано 12 пропозицій від учасників.

Найдорожчим лотом цього дня стала ділянка на Львівщині площею 18,59 га, за яку змагалися двоє учасників. Її стартова ціна зросла в 3,6 раза — до 410,3 тис. грн. Вартість гектара становить 22 062 грн.

Додамо, з 16 по 20 червня у системі “Prozorro.Продажі” відбулося 23 аукціони суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки різноманітних площ були представлені на Харківщині, Закарпатті, Львівщині, Сумщині та Одещині. Їхня загальна площа — 704,06 га.

Автор:
Тетяна Гойденко