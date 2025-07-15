Державний земельний банк реалізував ділянки на понад 5 млн грн

15 липня у системі Prozorro.Продажі відбулося 8 аукціонів із передачі прав суборенди земель сільськогосподарського призначення. Загальна сума переможних ставок склала 5,2 млн грн (без ПДВ), або 6,2 млн грн з урахуванням податку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Земельний банк".

Земельні ділянки загальною площею 431,36 гектара розташовані у Закарпатській та Харківській областях. У торгах взяли участь 35 заявників. Середня вартість одного гектара за підсумками аукціонів склала 12 045 грн.

Найбільший інтерес викликала ділянка на Харківщині площею 176,46 га, за яку змагалися шість учасників. Стартова ціна лоту зросла у 2,4 рази — з 875 тис. грн до фінальної ставки у 2,1 млн грн. Вартість одного гектара склала 12 064 грн.

Загалом стартова сумарна вартість усіх лотів становила 1,9 млн грн, а в ході торгів зросла у 2,6 рази. Очікуваний економічний ефект від цих аукціонів з урахуванням ПДВ — 6,2 млн грн.

Аукціони від Державного земельного банку проходять щотижня. Установа закликає аграріїв долучатися до торгів для розвитку власного бізнесу через ефективне використання державної землі.

Додамо, 3 липня, у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 15 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 8,1 млн гривень. Загалом очікуваний економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 9,7 млн гривень.