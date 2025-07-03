Земельні аукціони сьогодні принесли бюджету понад 8 млн грн: який лот став найдорожчим

Сьогодні, 3 липня, у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 15 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 8,1 млн гривень. Загалом очікуваний економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 9,7 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Земельного банку".

Лоти, які були виставлені на торги, розташовані на Закарпатті, Полтавщині та Харківщині, а їх загальна площа становить 889,72 гектарів.

Під час аукціонів надійшло 43 пропозиції від учасників. За результатами торгів середня вартість одного гектару землі становить 9 174 грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка, яка розташована на Харківщині, її площа — 192,37 гектари. За неї змагалися 3 учасники. В ході торгів стартова ціна лоту зросла у 3 рази, а фінальна ставка склала 2,8 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 14 994 грн.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, 26 червня відбулося 14 аукціони суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа лотів – 520,79 гектарів.