Земельные аукционы сегодня принесли бюджету более 8 млн грн: какой лот стал самым дорогим

Сегодня, 3 июля, в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 15 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 8,1 млн гривен. В общей сложности ожидаемый экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 9,7 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Земельного банка".

Лоты, выставленные на торги, расположены в Закарпатье, Полтавщине и Харьковщине, а их общая площадь составляет 889,72 гектаров.

В ходе аукционов поступило 43 предложения от участников. По результатам торгов средняя стоимость одного гектара земли составляет 9174 грн.

Самым дорогим лотом стал земельный участок, который расположен в Харьковской области, его площадь — 192,37 гектара. За нее соревновались 3 участника. В ходе торгов стартовая цена лота выросла в 3 раза, а финальная ставка составила 2,8 млн. грн. Стоимость одного гектара этого участка – 14 994 грн.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" — проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в пользовании государственных предприятий.

Напомним, 26 июня состоялось 14 аукционов субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь лотов – 520,79 гектаров.