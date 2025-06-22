"Земельный банк" за неделю провел 23 аукциона: самым дорогим лотом стал участок в Харьковской области

С 16 по 20 июня в системе “Prozorro.Продажи” состоялось 23 аукциона субаренды государственных земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки различных площадей были представлены в Харьковской, Закарпатской, Львовской, Сумской и Одесской областях. Их общая площадь – 704,06 га.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "земельного банка".

Какие результаты торгов?

Суммарный итог аукционов составил 8,1 млн гривен. Потенциальный экономический эффект от торгов вместе с НДС может составить 9,7 млн гривен.

В ходе торгов поступило 49 предложений от участников. Средняя стоимость субаренды за 1 гектар – 11 553 грн. Стоимость всех земельных участков в ходе аукционов выросла в 3,3 раза.

Самым дорогим лотом дня стал земельный участок площадью 119,07 га, расположенный в Харьковской области. В ходе торгов ее начальная стоимость выросла в 4,4 раза, а финальная ставка составила 2,2 млн грн. Стоимость гектара этого участка составляет 18500 грн.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, 27 мая в системе "Prozorro.Продажи" состоялось пять аукционов. Земельные участки, которые были выставлены на торги, расположены в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.