"Земельный банк" за два дня провел 9 аукционов: самым дорогим лотом стал участок в Сумской области

29 и 30 апреля в системе "Prozorro.Продажи" состоялось девять аукционов. Земельные участки, которые были выставлены на торги, расположены в Полтавской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях. Их общая площадь – 90,62 гектара.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

В ходе торгов поступило 21 предложение от участников. Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков составила 311 266 тыс. грн, которая во время аукциона выросла в 4,1 раза. А средняя стоимость за гектар составляет 14 201 грн. Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС – 1,5 млн. грн.

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Сумской области, площадь которого 50,30 гектаров. За нее соперничали три участника. В ходе торгов стартовая стоимость субаренды выросла в 5,4 раза. А финальная ставка составила 1,1 млн. грн. Стоимость одного гектара этого участка – 23 550 грн.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк " — проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в пользовании государственных предприятий.

Ранее 22 апреля сообщалось, что в 10 областях стартовали аукционы на субаренду государственных сельскохозяйственных земель специально для выращивания многолетних насаждений.