"Земельний банк" за два дні провів 9 аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Сумщині

29 та 30 квітня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося дев’ять аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані на Полтавщині, Житомирщині, Харківщині та Сумщині. Їх загальна площа – 90,62 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Під час торгів надійшла 21 пропозиція від учасників. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок склала 311 266 тис грн, яка під час аукціону зросла у 4,1 рази. А середня вартість за один гектар становить 14 201 грн. Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ – 1,5 млн грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Сумщині, площа якої 50,30 гектарів. За неї змагалися три учасники. Під час торгів стартова вартість суборенди зросла у 5,4 разів. А фінальна ставка склала 1,1 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 23 550 грн.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі". Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Раніше, 22 квітня, повідомлялося, що у 10 областях стартували аукціони на суборенду державних сільськогосподарських земель спеціально для вирощування багаторічних насаджень.