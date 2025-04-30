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"Земельний банк" за два дні провів 9 аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Сумщині

земельна ділянка, рослини
"Земельний банк" за два дні провів 9 аукціонів. / Freepik

29 та 30 квітня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося дев’ять аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані на Полтавщині, Житомирщині, Харківщині та Сумщині. Їх загальна площа – 90,62 гектарів. 

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Під час торгів надійшла 21 пропозиція від учасників. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок склала 311 266 тис грн, яка під час аукціону зросла у 4,1 рази. А середня вартість за один гектар становить 14 201 грн. Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ – 1,5 млн грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Сумщині, площа якої 50,30 гектарів. За неї змагалися три учасники. Під час торгів стартова вартість суборенди зросла у 5,4 разів. А фінальна ставка склала 1,1 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 23 550 грн.

Фото 2 — "Земельний банк" за два дні провів 9 аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Сумщині

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі". Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Раніше, 22 квітня, повідомлялося, що у 10 областях стартували аукціони на суборенду державних сільськогосподарських земель спеціально для вирощування багаторічних насаджень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук