В Україні стартували аукціони на 25-річну суборенду держземель під багаторічні насадження

Українські фермери та агропідприємства отримали нову можливість для довгострокового розвитку. У 10 областях стартували аукціони на суборенду державних сільськогосподарських земель спеціально для вирощування багаторічних насаджень.

Про це повідомив очільник МінАПК Віталій Коваль.

Йдеться про сади, ягідники, горіхи та інші нішеві культури.

У межах ініціативи, яку реалізує "Земельний банк", на торги виставлено 60 земельних ділянок загальною площею понад 800 гектарів. Суборенда передбачається строком на 25 років, що створює стабільні умови для залучення інвестицій, довгострокового планування та розвитку садівництва в регіонах.

Найбільше ділянок — 37 — запропоновано у Закарпатській області, загальною площею 252 га. Також перші три лоти вже доступні для участі на Житомирщині, де стартова ціна оренди — від 2000 грн за гектар. Остаточну вартість оренди визначатимуть електронні торги.

Усі ділянки можна переглянути на інтерактивній мапі "Земельного банку", а самі аукціони відбуваються через державну систему "Прозорро.Продажі". До участі запрошують як дрібних фермерів, так і агропідприємства, що зацікавлені у сталому розвитку садівництва.

У Міністерстві аграрної політики наголошують, що цей інструмент — не просто механізм передачі землі, а інвестиція в майбутнє українського агросектору, зокрема його нішевих напрямів, які набирають популярності як в Україні, так і за кордоном.

Окрім цього, "Земельний банк" розпочав аукціони суборенди пасовищ та сіножатей для розвитку тваринництва. На торги буде виставлено 7 475 гектарів пасовищ та 2 706 гектарів сіножатей.