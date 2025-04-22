В Украине стартовали аукционы на 25-летнюю субаренду госземель под многолетние насаждения

Украинские фермеры и агропредприятия получили новую возможность для долгосрочного развития. В 10 областях стартовали аукционы на субаренду государственных сельскохозяйственных земель специально для выращивания многолетних насаждений.

Об этом сообщил глава МинАПК Виталий Коваль.

Речь идет о садах, ягодниках, орехах и других нишевых культурах.

В рамках инициативы, реализуемой "Земельным банком", на торги выставлено 60 земельных участков общей площадью более 800 гектаров. Субаренда предусматривается сроком на 25 лет, что создает стабильные условия для привлечения инвестиций, долгосрочного планирования и развития садоводства в регионах.

Больше участков — 37 — предложено в Закарпатской области, общей площадью 252 га. Также первые три лота уже доступны для участия в Житомирской области, где стартовая цена аренды — от 2000 грн за гектар. Окончательная стоимость аренды будет определяться электронными торгами.

Все участки можно посмотреть на интерактивной карте "Земельного банка", а сами аукционы проходят через государственную систему "Прозорро.Продажи". К участию приглашают как мелких фермеров, так и агропредприятия, заинтересованные в устойчивом развитии садоводства.

В Министерстве аграрной политики отмечают, что этот инструмент — не просто механизм передачи земли, а инвестиция в будущее украинского агросектора, в частности, его нишевых направлений, которые набирают популярность как в Украине, так и за рубежом.

Кроме того, "Земельный банк" начал аукционы субаренды пастбищ и сенокосов для развития животноводства. На торги будет выставлено 7475 гектаров пастбищ и 2706 гектаров сенокосов.