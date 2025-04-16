"Земельный банк" провел 6 аукционов: самым дорогим лотом стал участок в Харьковской области

Сегодня, 16 апреля, в системе Prozorro. Продажи состоялось шесть аукционов. На торги были выставлены земельные участки в Харьковской и Закарпатской областях. Их общая площадь – 124,91 гектаров.

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

В ходе торгов было получено 23 предложения от участников. Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков составила 328453 грн, которая в результате торгов выросла в 9,2 раз. А средняя стоимость за гектар земли составила 24 376 грн. Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС составил 3,6 млн грн.

Самый дорогой лот дня – земельный участок в Харьковской области площадью 43,33 гектаров. За него на аукционе соперничали 5 участников. В ходе торгов стартовая стоимость субаренды выросла в 9,1 раза. А финальная ставка составила 1 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка – 24 025 грн.

Лоты, которые были выставлены сегодня на торги, расположены в Сумской, Николаевской и Харьковской областях. Их общая площадь составляет 524,65 гектаров.

Средства, полученные от аренды земли, будут направлены на наполнение государственного бюджета, значительная часть которого идет на поддержку обороноспособности Украины.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, 2 апреля "Земельный банк" провел 13 аукционов . Земельные участки , выставленные на торги, расположены в Сумской, Николаевской и Харьковской областях.