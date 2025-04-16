"Земельний банк" провів шість аукціонів: найдорожчим лотом стала ділянка на Харківщині

Сьогодні, 16 квітня, у системі Prozorro.Продажі відбулося шість аукціонів. На торги були виставлені земельні ділянки, розташовані у Харківській та Закарпатській областях. Їх загальна площа – 124,91 гектарів.

Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Під час торгів було отримано 23 пропозиції від учасників. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок склала 328 453 грн, яка у результаті торгів зросла у 9,2 разів. А середня вартість за один гектар землі становила 24 376 грн. Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ склав 3,6 млн грн.

Найдорожчий лот дня – земельна ділянка на Харківщині площею 43,33 гектарів. За нього на аукціоні змагалися 5 учасників. Під час торгів стартова вартість суборенди зросла у 9,1 разів. А фінальна ставка склала 1 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 24 025 грн.

Лоти, які сьогодні були виставлені на торги, розташовані у Сумській, Миколаївській та Харківській областях. Їх загальна площа становить 524,65 гектарів.

Кошти,які будуть отримані від оренди землі, спрямують на наповнення державного бюджету, значна частина якого йде на підтримку обороноздатності України.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, 2 квітня "Земельний банк" провів 13 аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані у Сумській, Миколаївській та Харківській областях.