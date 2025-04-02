"Земельный банк" провел 13 аукционов: самым дорогим лотом стал участок в Харьковской области

Сегодня, 2 апреля, в системе Prozorro. Продажи состоялось 13 аукционов. Лоты, выставленные на торги, расположены в Сумской, Николаевской и Харьковской областях. Их общая площадь составляет 524,65 га.

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Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

В ходе торгов было получено 41 предложение от участников. Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков составила 2,1 млн грн, которая в результате торгов выросла в три раза. А средняя стоимость одного гектара составила 12776 грн. Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС составил 8 млн. грн.

Самый дорогой лот дня – земельный участок в Харьковской области. Ее площадь – 40,17 гектаров. За лот соревновались 6 участников, а рост стоимости произошел в 7,6 раза. Финальная ставка составила 1,2 млн. грн. Стоимость одного гектара этого участка – 32 091 грн.

Следует отметить, что средства, полученные от аренды земли, направляются на наполнение государственного бюджета, значительная часть которого идет в поддержку обороноспособности Украины.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании государственных компаний. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro. Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, 26 марта в системе Prozorro. Продажи состоялось 14 аукционов. Лотами стали земельные участки, расположенные в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.