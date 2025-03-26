Аукционы "Земельного банка": самым дорогим лотом стал участок на Днепропетровщине

26 марта в системе Prozorro.Продажи состоялось 14 аукционов. Лотами стали земельные участки, расположенные в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Их общая площадь – 1452,57 гектаров. Результат аукционов сегодня — 24,5 млн грн (+4,9 млн грн НДС).

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Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

В ходе торгов было получено 96 предложений от участников. Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков – 5,5 млн грн – выросла в 4,4 раза. Средняя стоимость одного гектара составляет 16 908 грн. Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС – 29,4 млн. грн.

Самым дорогим лотом дня стал земельный участок на Днепропетровщине. Ее площадь — 214,01 гектаров, за лот соревновались 15 участников. В ходе торгов первоначальная стоимость земельного участка выросла в 5 раз. А победная ставка составила 4,3 млн. грн. Стоимость одного гектара этого участка – 20 092 грн.

Денежные средства, полученные от аренды земли, направляются на наполнение государственного бюджета, значительная часть которого идет на поддержку обороноспособности Украины.

Что такое " Земельный банк " ?

" Земельный банк " – проект Фонда государственного имущества Украины . Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании государственных предприятий. Этот инвестиционный продукт позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro . Он делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, с 24 по 28 февраля в системе Prozorro. Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде сельскохозяйственных земель, которые принесли государству 45 миллионов гривен.