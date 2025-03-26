Аукціони "Земельного банку": найдорожчим лотом стала ділянка на Дніпропетровщині

26 березня у системі Prozorro.Продажі відбулося 14 аукціонів. Лотами стали земельні ділянки, розташовані у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Їх загальна площа – 1 452,57 гектарів. Результат аукціонів сьогодні — 24,5 млн грн (+4,9 млн грн ПДВ).

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Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Під час торгів було отримано 96 пропозицій від учасників. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок – 5,5 млн грн - зросла у 4,4 рази. А середня вартість одного гектару становить 16 908 грн. Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ – 29,4 млн грн.

Найдорожчим лотом дня стала земельна ділянка на Дніпропетровщині. Її площа – 214,01 гектарів, за лот змагалися 15 учасників. У ході торгів початкова вартість земельної ділянки зросла у 5 разів. А переможна ставка склала 4,3 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 20 092 грн.

Кошти, отримані від оренди землі, спрямовуються на наповнення державного бюджету, значна частина якого йде на підтримку обороноздатності України.

Що таке " Земельний банк " ?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, з 24 по 28 лютого в системі Prozorro.Продажі відбулося 18 аукціонів із суборенди сільськогосподарських земель, які принесли державі 45 мільйонів гривень.