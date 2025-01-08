"Земельний банк" торік провів торгів на 757 млн грн

В Україні у жовтні – грудні 2024 року у рамках проєкту "Земельний банк" відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він нагадав, що з 1 жовтня 2024 в Україні року стартував проєкт "Земельний банк", спрямований на прозору оренду державних сільськогосподарських земель через відкриті аукціони. Уже до кінця року вдалося досягти вражаючих результатів.

Так, за цей час відбулося 266 успішних аукціонів, які охопили земельну площу 23 296 га. Участь у торгах взяли 15 областей: Вінницька, Київська, Львівська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська та інші.

За словами міністра, очікуваний ефект від суборенди склав 757 млн грн щорічних надходжень до бюджету. Наразі вже укладено 175 угод на передачу в суборенду земель площею 10 847 га, що забезпечує 343,7 млн грн щорічних надходжень із ПДВ. Середня вартість суборенди становить 31,7 тис. грн за гектар.

Міністр наголосив, що конкуренція серед учасників також вражає:

Подано 2 476 пропозицій, середня кількість учасників на торгах – 9 осіб.

Початкова вартість оренди зросла в 8,6 рази під час аукціонів.

Коваль зауважив, що проєкт "Земельний банк" має велике значення для України.

"Прозорі аукціони у системі "Прозорро.Продажі" – це не лише залучення інвестицій, але й антикорупційний ефект, адже земля передається в оренду чесно та відкрито. Щорічні надходження до бюджету – це значна підтримка для країни, яка воює, та її відновлення. "Земельний банк" демонструє, як державні ініціативи можуть працювати ефективно для економічного зростання та зміцнення України", - підкреслив міністр.

Він додав, що перші в цьому році лоти з новими земельними ділянками з’являться вже на наступному тижні.

Зазначимо, що цього року 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — були малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.