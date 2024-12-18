Малі та середні агропідприємства домінують в онлайн-аукціонах "Земельного банку"

68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — це малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

Зазначено, що онлайн-аукціони створюють рівні умови для учасників та сприяють ефективному використанню земельних ресурсів. У середньому на один лот претендують 11 учасників.

"Довгострокова суборенда надає агровиробникам впевненість та сприяє інвестиціям у розвиток сільського господарства", - йдеться в повідомлення.

Фонд державного майна України планує до кінця 2024 року проведення ще 47 онлайн-аукціонів у 13 областях країни. На торги буде виставлено загалом майже 4,36 тисячі гектарів земель.

18 грудня аукціони принесли 12,5 млн грн

18 грудня відбулися чергові аукціони "Земельного банку", на яких учасники змагалися за 7 земельних ділянок у Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Загальна площа лотів склала 763,5 гектарів.

Початкова вартість ділянок становила 1,6 млн грн, однак у ході торгів зросла в 8 разів, досягнувши 12,5 млн грн (+2,5 млн грн ПДВ).

Загалом на аукціони було подано 50 пропозицій від аграрних підприємств та фермерських господарств, а середня вартість одного гектара склала 16 352 грн.

Найдорожчий лот — земельна ділянка у Дніпропетровській області площею 214,01 га. Початкова вартість цього лота зросла у 6,6 раза, досягнувши 5,1 млн грн. За ділянку змагалися 14 учасників, а перемогу здобуло місцеве аграрне підприємство.

Додамо, 28 листопада на платформі Prozorro.Продажі відбувся рекордний аукціон із суборенди найбільшої ділянки проєкту "Земельний банк". Земельна ділянка площею 3969,9 га в Кіровоградській області була продана за 133 млн грн, що в 11 разів перевищує стартову ціну у 12,19 млн грн.