Малые и средние агропредприятия доминируют в онлайн-аукционах "Земельного банка"

68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" — это малые и средние агропредприятия, имеющие штат до 60 работников.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Указано, что онлайн-аукционы создают равные условия для участников и способствуют эффективному использованию земельных ресурсов. В среднем на один лот претендуют 11 участников.

"Долгосрочная субаренда придает агропроизводителям уверенность и способствует инвестициям в развитие сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

Фонд государственного имущества Украины планирует до конца 2024 года проведение еще 47 онлайн-аукционов в 13 областях страны. На торги будет выставлено почти 4,36 тысячи гектаров земель.

18 декабря аукционы принесли 12,5 млн. грн.

18 декабря прошли очередные аукционы "Земельного банка", на которых участники соревновались за 7 земельных участков в Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях. Общая площадь лотов составила 763,5 га.

Начальная стоимость участков составила 1,6 млн. грн., однако в ходе торгов выросла в 8 раз, достигнув 12,5 млн. грн. (+2,5 млн. грн. НДС).

В общей сложности на аукционы было подано 50 предложений от аграрных предприятий и фермерских хозяйств, а средняя стоимость одного гектара составила 16 352 грн.

Самый дорогой лот — земельный участок в Днепропетровской области площадью 214,01 га. Начальная стоимость этого лота выросла в 6,6 раза, достигнув 5,1 млн. грн.

28 ноября на платформе Prozorro. Продажи состоялся рекордный аукцион по субаренде крупнейшего участка проекта "Земельный банк". млн. грн.