Земельные аукционы после оживленного начала ноября сбавили обороты: каким был спрос на самый лакомый участок

В рамках проекта "Земельный банк" за последнюю неделю (11-15 ноября) было проведено 25 аукционов на сумму 27,2 миллиона гривен. Дополнительно победители должны уплатить еще НДС на 5,4 миллиона гривен. Об этом сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия и Фонде государственного имущества .

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На торги была выставлена субаренда государственных земель в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях. Общая площадь участков составила 1246,7 га, а общее количество предложений – 150.

Самым дорогим лотом оказался участок площадью 179 гектаров Киевской области. За право пользования им боролись 13 участников. Его цена в ходе торгов выросла в 12,9 раза по отношению к начальной - до 6,8 миллиона гривен. Соответственно, стоимость гектара этого участка составила 38 тысяч гривен.

После подписания договоров субаренды с ООО "Государственный земельный банк" и полной уплаты стоимости лотов по НДС участники получат право пользования участками на 14 лет.

Отметим, что по результатам предыдущей недели (4-8 ноября) государство получит в 4,5 раза больше денег от аренды государственных земель – 122,5 миллиона плюс 24,5 миллиона гривен НДС.

Аукционов в электронной системе "Prozorro.Продажи" тогда было проведено 45, предложений поступило 385, а общая площадь выставленных участков в Запорожской, Кировоградской, Винницкой и Киевской областях составила 4534 га. В частности, субарендная ставка по одной из них выросла в 8 раз относительно начальной.