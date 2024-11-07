Земельные аукционы в Киевской и Кировоградской областях: сумма победных ставок выросла в 8 раз, превысив 32 млн грн

7 ноября на девяти аукционах по субаренде государственных земель в Киевской и Кировоградской областях удалось привлечь 32,5 млн. грн. (плюс 6,5 млн. грн. НДС).

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Общая площадь земель, выставленных на аукцион, составляет 1103 гектара. Сумма победных ставок почти в восемь раз превысила начальную — при стартовой цене 3,9 млн грн конечный показатель достиг 32,5 млн грн, а субарендная плата за гектар выросла до 29 467 грн.

Самый большой и дорогой лот

Самый большой и дорогой лот был реализован в Кировоградской области. За земельный участок площадью 514,8 гектаров соревновались десять участников, и итоговая субарендная ставка выросла до 13,2 млн грн, что в 8,11 раза превысило стартовую цену.

Это сделало лот самым дорогим на платформе "Земельного банка" с момента запуска торгов.

Другое весомое соглашение касалось участка на Киевщине площадью 241 гектар, за который поступило 13 предложений. В результате торгов цена субаренды выросла в 7,6 раза до 7,2 млн. грн., установив среднюю ставку на уровне 29 900 грн. за гектар.

Общий экономический эффект от сегодняшних аукционов по НДС превысил 39 млн грн, что станет существенным вкладом в государственный бюджет, нуждающийся в дополнительных поступлениях для поддержки обороноспособности Украины.

Добавим, в октябре через систему Prozorro. Продажи успешно проведено 93 аукциона по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. На торги выставили 4695 гектаров, а победные ставки составили более 139 млн грн в год. За первый месяц деятельности поступления в бюджет уже составляют 34,7 млн. грн.