Земельні аукціони на Київщині та Кіровоградщині: сума переможних ставок зросла у 8 разів, перевищивши 32 млн грн

7 листопада на дев’ятьох аукціонах із суборенди державних земель у Київській та Кіровоградській областях вдалося залучити 32,5 млн грн (плюс 6,5 млн грн ПДВ).

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Загальна площа земель, що були виставлені на аукціон, становить 1103 гектари. Сума переможних ставок майже вісім разів перевищила початкову — при стартовій ціні 3,9 млн грн кінцевий показник сягнув 32,5 млн грн, а суборендна плата за гектар зросла до 29 467 грн.

Найбільший та найдорожчий лот

Найбільший та найдорожчий лот було реалізовано у Кіровоградській області. За земельну ділянку площею 514,8 гектарів змагалося десятеро учасників, і підсумкова суборендна ставка зросла до 13,2 млн грн, що у 8,11 раза перевищило стартову ціну.

Це зробило лот найдорожчим на платформі "Земельного банку" з моменту запуску торгів.

Інша вагома угода стосувалася ділянки на Київщині площею 241 гектар, за яку надійшло 13 пропозицій. У результаті торгів ціна суборенди зросла у 7,6 раза до 7,2 млн грн, встановивши середню ставку на рівні 29 900 грн за гектар.

Загальний економічний ефект від сьогоднішніх аукціонів із ПДВ перевищив 39 млн грн, що стане суттєвим внеском у державний бюджет, який потребує додаткових надходжень для підтримки обороноздатності України.

Додамо, у жовтні через систему Prozorro.Продажі успішно проведено 93 аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель. На торги виставили 4 695 гектарів, а переможні ставки склали понад 139 млн грн на рік. За перший місяць діяльності надходження до бюджету вже становлять 34,7 млн грн.