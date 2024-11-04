Земельні аукціони на Київщині і Запоріжжі принесуть 14,2 млн грн: яка середня вартість за гектар

4 листопада відбулися 10 аукціонів з суборенди державних земель сільськогосподарського призначення на території Київської та Запорізької областей. Загальна площа земель, виставлених на торги, склала 620,3 гектарів.

Про це повідомляє міністр Аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

Вперше на торгах були представлені 5 земельних ділянок в Київській області, та 5 - в Запорізькій області.

Загалом від аграрних підприємств та фермерських господарств надійшло 83 пропозиції. Середня вартість гектара землі склала 22 821 грн.

В результаті торгів, початкова сумарна вартість земельних ділянок, яка складала 1,55 мільйонів гривень зросла у 9,1 раза. Відтак, сума переможних ставок склала 14,2 мільйонів гривень. Загалом, потенційний економічний ефект з 20% ПДВ (2,8 млн грн) — 17 млн грн.

Найдорожчий лот

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Запорізькій області площею у 167 гектарів. Стартова вартість даної земельної ділянки, яка складала 493 тисячі гривень підвищилась у 5,08 раза - до 2,5 млн гривень.

Переможець отримав право користування земельною ділянкою на 14 років.

Результати аукціону на Київщині

За 5 земельних ділянок площею 214,5 гектарів в Київській області від місцевих аграрних підприємств та фермерських господарств було отримано 70 пропозицій.

В результаті, вартість суборенди земельних ділянок в регіоні зросла у 20,7 раза. Таким чином середня вартість гектара землі в Київській області склала 34 989 грн. Загалом, результат перших торгів на Київщині склав 7,5 млн грн (+ 1,5 млн грн ПДВ).

Нагадаємо, 1 листопада відбулися 9 аукціонів з суборенди державних земель сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської та Житомирської областей на загальну суму 3,5 мільйона гривень. Загальна площа земель, виставлених на торги, склала 177,4 гектарів.

В середині жовтня на платформі Prozorro.Продажі відбулося 13 успішних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у чотирьох областях: Волинській, Черкаській, Львівській та Одеській. За тиждень було укладено угод на 25,8 млн грн.

Також відбулися п'ять торгів "Земельного банку" в Закарпатській області, де було продано земельні ділянки на загальну суму 653 900 гривень. Загальна площа земель склала 65,8 гектарів, а за лоти змагалися місцеві фермери та аграрні підприємства.