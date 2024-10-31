Група NovaAgro отримала контроль над AgroGeneration. Обидві – великі гравці на Харківщині

Агропромислова група компаній NovaAgro оголосила про закриття 30 жовтня угоди з придбання 56,9% французької компанії AgroGeneration, яка є єдиним власником ТОВ "АгроДженерейшн Україна" (Харків). Про це йдеться у повідомленні першої.

ТОВ "НоваАгро Україна" (Харків) викупило цю частку, що становить 126,08 мільйона акцій, у кіпрської компанії Konkur Investments Limited за ціною 0,036 долара за акцію, тобто за 4,54 мільйона доларів.

Відповідно, вже 30 жовтня був змінений і склад ради директорів AgroGeneration, до якого включили двох виконавчих директорів, які представляють NovaAgro, Сергія Полумисного та Володимира Красовського, та одного невиконавчого директора, Віктора Шкарбана. Головою призначено саме Шкарбана.

Усі попередні члени склали свої повноваження директорів - це колишній голова ради Майкл Блейзер, а також Лев Блейзер, Валерій Дема, Ніл Сігда, Джон Шморгун та Гійом Джеймс. Ці зміни, хоча й набули чинності, надалі також будуть подані на затвердження наступним річним загальним зборам акціонерів AgroGeneration.

Гендиректором компанії замість Сергія Булавіна рада директорів призначила Ольгу Шантир. Зазначається, що вона має багаторічний досвід роботи з AgroGeneration і "глибоке розуміння діяльності групи".

При цьому NovaAgro вказує, що має подати до Управління фінансових ринків Франції (AMF) проект спрощеної обов’язкової тендерної пропозиції щодо решти акцій AgroGeneration.

"У зв’язку з триваючою війною та різними обмеженнями, накладеними українським урядом на фінансові операції за кордоном, NovaAgro зіткнеться з труднощами при виконанні пропозиції відповідно до чинних правил. Тому NovaAgro активно шукає відповідне рішення, яке б захистило права міноритарних акціонерів. Зараз ці виклики обговорюються з AMF", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що заснована в 2007 році компанія AgroGeneration є великим виробником зернових та олійних культур, має земельний банк у 30 тисяч га угідь в Харківській області.

В свою чергу, заснована в 2009 році група компаній NovaAgro є однією з провідних сільськогосподарських компаній Харківської області. Вона займається закупівлею продукції безпосередньо у виробників, зберігає та переробляє її на продукти харчування (борошно, крупи та соняшникову олію), корми для тварин, птахів та риб, виробляє мінеральні добрива та паливні пелети, вирощує курей та експортує продукцію за кордон.

До групи входять такі ТОВ як "Агропромислова компанія "НоваАгро", "НоваКорм", "Птахокомплекс "Нова" та "Торговий будинок "НоваАгро". Всі вони через "НоваАгро Україна" та кіпрську NovaAgro Limited одноосібно контролюються Сергієм Полумисним.

В свою чергу, Konkur Investments є "дочкою" американської інвестиційної компанії SigmaBleyzer. Про те, що вона збирається продати контрольну частку AgroGeneration, стало відомо ще в липні 2023 року.

При цьому повідомлялося, що окрім сплати вартості акцій у 4,54 мільйона доларів, NovaAgro має погасити заборгованості AgroGeneration на 3,2 мільйона доларів. Антимонопольний комітет України погодив цю угоду 14 грудня.