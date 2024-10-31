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Группа NovaAgro получила контроль над AgroGeneration. Обе – крупные игроки на Харьковщине
Агропромышленная группа компаний NovaAgro объявила о закрытии 30 октября сделки по приобретению 56,9% французской компании AgroGeneration, являющейся единственным владельцем ООО "АгроДженерейшн Украина" (Харьков). Об этом говорится в сообщении первой.
ООО "НоваАгро Украина" (Харьков) выкупило эту долю, составляющую 126,08 миллиона акций, у кипрской компании Konkur Investments Limited по цене 0,036 доллара за акцию, то есть за 4,54 миллиона долларов.
Соответственно, уже 30 октября был изменен и состав совета директоров AgroGeneration, в который включили двух исполнительных директоров, представляющих NovaAgro, Сергея Полумысного и Владимира Красовского, и одного неисполнительного директора, Виктора Шкарбана. Председателем назначен именно Шкарбан.
Все предыдущие члены сложили свои полномочия директоров – это бывший глава совета Майкл Блейзер, а также Лев Блейзер, Валерий Дема, Нил Сигда, Джон Шморгун и Гийом Джеймс. Эти изменения, хотя и вступили в силу, в дальнейшем также будут поданы на утверждение следующему годовому общему собранию акционеров AgroGeneration.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Гендиректором копмании вместо Сергея Булавина совет директоров назначил Ольгу Шантырь. Отмечается, что она имеет многолетний опыт работы по AgroGeneration и "глубокое понимание деятельности группы".
При этом NovaAgro указывает, что должна подать в Управление финансовых рынков Франции (AMF) проект упрощенного обязательного тендерного предложения относительно оставшихся акций AgroGeneration.
"В связи с продолжающейся войной и разными ограничениями, наложенными украинскими властями на финансовые операции за рубежом, NovaAgro столкнется с трудностями при выполнении предложения в соответствии с действующими правилами. Поэтому NovaAgro активно ищет соответствующее решение, которое бы защитило права миноритарных акционеров. Сейчас эти вызовы обсуждаются с AMF", – говорится в сообщении.
Отметим, что основанная в 2007 году компания AgroGeneration является крупным производителем зерновых и масличных культур, имеет земельный банк в 30 тысяч гектар угодий в Харьковской области.
В свою очередь основанная в 2009 году группа компаний NovaAgro является одной из ведущих сельскохозяйственных компаний Харьковской области. Она занимается закупкой продукции непосредственно у производителей, хранит и перерабатывает ее в продукты питания (мука, крупы и подсолнечное масло), корма для животных, птиц и рыб, производит минеральные удобрения и топливные пеллеты, выращивает кур и экспортирует продукцию за границу.
В группу входят такие ООО как "Агропромышленная компания "НоваАгро", "НоваКорм", "Птицекомплекс "Нова" и "Торговый дом "НоваАгро". Все они через "НоваАгро Украина" и кипрскую NovaAgro Limited единолично контролируются Сергеем Полумысным.
В свою очередь, Konkur Investments является "дочкой" американской инвестиционной компании SigmaBleyzer. О том, что она намерена продать контрольную долю в AgroGeneration, стало известно еще в июле 2023 года.
При этом сообщалось, что помимо уплаты стоимости акций в 4,54 миллиона долларов, NovaAgro должна погасить задолженность AgroGeneration на 3,2 миллиона долларов. Антимонопольный комитет Украины согласовал эту сделку 14 декабря.