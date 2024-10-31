Группа NovaAgro получила контроль над AgroGeneration. Обе – крупные игроки на Харьковщине

Агропромышленная группа компаний NovaAgro объявила о закрытии 30 октября сделки по приобретению 56,9% французской компании AgroGeneration, являющейся единственным владельцем ООО "АгроДженерейшн Украина" (Харьков). Об этом говорится в сообщении первой.

ООО "НоваАгро Украина" (Харьков) выкупило эту долю, составляющую 126,08 миллиона акций, у кипрской компании Konkur Investments Limited по цене 0,036 доллара за акцию, то есть за 4,54 миллиона долларов.

Соответственно, уже 30 октября был изменен и состав совета директоров AgroGeneration, в который включили двух исполнительных директоров, представляющих NovaAgro, Сергея Полумысного и Владимира Красовского, и одного неисполнительного директора, Виктора Шкарбана. Председателем назначен именно Шкарбан.

Все предыдущие члены сложили свои полномочия директоров – это бывший глава совета Майкл Блейзер, а также Лев Блейзер, Валерий Дема, Нил Сигда, Джон Шморгун и Гийом Джеймс. Эти изменения, хотя и вступили в силу, в дальнейшем также будут поданы на утверждение следующему годовому общему собранию акционеров AgroGeneration.

Гендиректором копмании вместо Сергея Булавина совет директоров назначил Ольгу Шантырь. Отмечается, что она имеет многолетний опыт работы по AgroGeneration и "глубокое понимание деятельности группы".

При этом NovaAgro указывает, что должна подать в Управление финансовых рынков Франции (AMF) проект упрощенного обязательного тендерного предложения относительно оставшихся акций AgroGeneration.

"В связи с продолжающейся войной и разными ограничениями, наложенными украинскими властями на финансовые операции за рубежом, NovaAgro столкнется с трудностями при выполнении предложения в соответствии с действующими правилами. Поэтому NovaAgro активно ищет соответствующее решение, которое бы защитило права миноритарных акционеров. Сейчас эти вызовы обсуждаются с AMF", – говорится в сообщении.

Отметим, что основанная в 2007 году компания AgroGeneration является крупным производителем зерновых и масличных культур, имеет земельный банк в 30 тысяч гектар угодий в Харьковской области.

В свою очередь основанная в 2009 году группа компаний NovaAgro является одной из ведущих сельскохозяйственных компаний Харьковской области. Она занимается закупкой продукции непосредственно у производителей, хранит и перерабатывает ее в продукты питания (мука, крупы и подсолнечное масло), корма для животных, птиц и рыб, производит минеральные удобрения и топливные пеллеты, выращивает кур и экспортирует продукцию за границу.

В группу входят такие ООО как "Агропромышленная компания "НоваАгро", "НоваКорм", "Птицекомплекс "Нова" и "Торговый дом "НоваАгро". Все они через "НоваАгро Украина" и кипрскую NovaAgro Limited единолично контролируются Сергеем Полумысным.

В свою очередь, Konkur Investments является "дочкой" американской инвестиционной компании SigmaBleyzer. О том, что она намерена продать контрольную долю в AgroGeneration, стало известно еще в июле 2023 года.

При этом сообщалось, что помимо уплаты стоимости акций в 4,54 миллиона долларов, NovaAgro должна погасить задолженность AgroGeneration на 3,2 миллиона долларов. Антимонопольный комитет Украины согласовал эту сделку 14 декабря.