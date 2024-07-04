Во II квартале капитализация украинских агрохолдингов снизилась: что повлияло

По итогам второго квартала 2024 года общая капитализация 11 украинских агрохолдингов снизилась на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такую информацию обнародовало издание "УкрАгроКонсалт", опираясь на биржевые данные и собственные расчеты.

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По результатам второго квартала 2024 года, общая капитализация одиннадцати ведущих украинских агрохолдингов (МХП, Kernel, "Агротон", "Астарта-Киев", AgroGeneration, "Милкиленд", ИМК, KSG Agro, "Овостар Юнион", "Укрпродукт", "Агролига" ”) составила 11 602,90 млн евро, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечается, что за отчетный период большинство агрохолдингов столкнулись с понижением капитализации.

Исключением стал "Овостар-Юнион", который в течение апреля-июня 2024 продемонстрировал рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост был обусловлен ростом цены за акцию и объемов торгов.

Еще один положительный пример – холдинг "Укрпродукт", который в течение большей части второго квартала 2024 также показывал рост капитализации. Такая динамика связана со стабилизацией ситуации на Лондонской бирже, а также ростом цены за акцию и объемов торгов.

В период с 19 по 26 июня 2024 года наблюдался рост капитализации агрохолдингов Милкиленд и Агротон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен укреплением курса польского злотого, в котором торгуются акции этих компаний, а также ростом цен на акции и увеличением объемов торгов. По тем же причинам возросла капитализация "Астарта-Киев" и KSG Agro в конце второго квартала 2024 года.

AgroGeneration также показал рост капитализации в период с 20 по 26 июня благодаря укреплению курса евро, в котором торгуются акции компании, а также росту цен на акции и объемов торгов.

В то же время, остальные агрохолдинги на протяжении всего второго квартала 2024 года подверглись снижению капитализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты УкрАгроКонсалт объясняют это внутренней ситуацией в компаниях, а также ситуацией на биржах и колебаниями курсов валют, в которых торгуются акции.

Из-за войны агросектор Украины понес более $80 млрд убытков

Согласно данным исследования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор понес огромные убытки из-за российского вторжения, которые по состоянию на февраль 2024 года оцениваются более чем в $80 млрд.

Потери включают уничтоженную агротехнику на сумму $5,8 млрд, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждение зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

Общие экономические потери, включающие недополученный доход и рост себестоимости, достигли $69,8 млрд. Снижение производства в растениеводстве повлекло за собой потери на $35,1 млрд, а животноводстве - $5,6 млрд.

Ранее в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в мире "Кернелл".

Также в результате атаки страны-агрессора РФ в порту Измаил 23 августа было уничтожено 13 тыс тонн зерна. Также разрушены складские помещения филиала "Бессарабская" агрохолдинга "НИБУЛОН".

Кроме того, в марте 2024 года российские военные произвели ракетный обстрел гражданских производственных объектов группы компаний "Укрлендфарминг" в Днепропетровской области, что привело для полного уничтожения инфраструктуры элеватора.